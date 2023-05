Lautaro Martínez è l’unico giocatore dell’Inter ad aver disputato tutte le 53 partite dei nerazzurri in questa stagione considerando tutte le competizioni. L'attaccante argentino ha realizzato 25 gol complessivi, eguagliando il suo primato personale che risaliva alla scorsa stagione, e domani all'Olimpico andrà a caccia del suo 100esimo gol nerazzurro. Ci riuscirà? I precedenti sorridono visto che il Toro ha segnato 3 reti contro la Fiorentina, tutte in Serie A: tra queste c'è una doppietta messa a segno in questo campionato nel girone d'andata.