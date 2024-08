L'Inter scende in campo stasera al Marassi per fare il suo debutto in campionato contro il Genoa e per spezzare il tabù del bis scudetto. Nelle ultime cinque stagioni di Serie A, infatti, nessuna squadra ha vinto il tricolore per due volte di fila. L'ultima volta che si sono registrati sei massimi campionati consecutivi senza un back-to-back risale al periodo tra 1981 e 1992 (11 annate consecutive). Lo evidenzia Opta.