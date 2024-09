Federico Dimarco è una delle armi in più dell'attacco dell'Inter. Reduce dal gol nel derby, l'esterno nerazzurro spera di tornare utile anche nell'insidiosa trasferta di Udine: Dimash è stato coinvolto in tre marcature contro l’Udinese in campionato segnando un gol e servendo due assist. Contro nessuna avversaria ha fatto meglio.