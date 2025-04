L’Inter si presenta al primo round di semifinale in Coppa Italia contro il Milan con due clean sheet all'attivo, frutto delle vittorie per 2-0 contro Udinese e Lazio. L’ultima volta che i nerazzurri hanno mantenuto la porta inviolata in più successi consecutivi nella competizione risale al 2010, tre 1-0 di fila tra semifinale (vs Fiorentina a/r) e finale, quella vinta di misura sulla Roma con gol di Diego Milito che consegnò alla squadra di José Mourinho il primo trofeo del leggendario Triplete, completato successivamente con il trionfo in campionato e in Champions League.