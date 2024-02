Inter-Genoa sarà una gara speciale per Simone Inzaghi.La prossima partita infatti sarà la 300esima panchina in Serie A TIM per il tecnico nerazzurro che lunedì sera a San Siro conquisterà un altro record prestigioso.

Inzaghi infatti diventerà l’allenatore con più successi dopo lo stesso numero di gare nella storia della competizione – attualmente a 178 (superate le 172 vittorie di Carlo Ancelotti e le 171 di Massimiliano Allegri).