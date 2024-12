In Napoli-Venezia, gara in programma domani alle 15, Antonio Conte insegue l'ennesima vittoria in quella Serie A che da quando allena è diventata il suo territorio di conquista. Il tecnico leccese, che in carriera ha messo in bacheca quattro scudetti tra Juve e Inter dominando in lungo e in largo i rispettivi tornei, metterà nel mirino la cifra monstre di 500 punti conquistati nella sua esperienza in panchina nel massimo campionato italiano. Un record che può raggiungere battendo i lagunari. Lo riporta Opta.