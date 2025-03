L’Inter ha collezionato 64 punti in 29 gare giocate in questa Serie A: dall’arrivo di Simone Inzaghi in panchina questa è la terza volta in quattro stagioni che i nerazzurri conquistano 60 o più punti dopo le prime 29 partite stagionali nel torneo, dopo i 60 nel 2021/22 e i 76 nel campionato scorso. I nerazzurri erano arrivati a questo traguardo tre volte nelle precedenti 12 edizioni di Serie A (60 nel 2009/10, 64 nel 2019/20 e 71 nel 2020/21).