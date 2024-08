L’Inter è riuscita a battere per cinque volte di fila l’Atalanta. Non capitava dal periodo febbraio 1997-dicembre 2001. In quel caso le vittorie contro la Dea furono 6. Ecco invece la striscia vincente attuale:

Inter have won five games in a row against Atalanta in Serie A for the first time since February 1997 - December 2001 (six in that case):



Atalanta 2-3 Inter🟢

Inter 3-2 Atalanta🟢

Atalanta 1-2 Inter🟢

Inter 4-0 Atalanta🟢

Inter 4-0 Atalanta🟢