Il cecchino Hakan Calhanoglu ha timbrato il cartellino dal dischetto anche a Udine, avviando la pazza rimonta che ha portato l'Inter alla vittoria nel finale.

L'ennesimo rigore realizzato in questa stagione ha permesso al turco di arrivare a quota 10 gol in questo campionato: è il secondo centrocampista nella storia dell’Inter capace di andare in doppia cifra di reti in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. Il primo a tagliare il traguardo era stato Ivan Perisic.