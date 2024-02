Manca solo un gol ad Hakan Calhanoglu per raggiungere la doppia cifra realizzativa per la seconda volta in carriera nei big-5 campionati europei. SI tratta di un traguardo che il centrocampista turco dell'Inter non raggiunge da ben dieci stagioni, quando con la maglia dell'Amburgo arrivò a quota 11 nella Bundesliga 2013/2014. Calha è anche il giocatore di questo campionato che ha completato più passaggi: 1255, una media di 60 a partita.