Nella stagione in corso di campionato italiano, Nicolò Barella è l’unico centrocampista ad essere andato in gol più di una volta e servito più di un assist. Due reti e due assist per l'ex Cagliari che, dopo le prime sette giornate, ha completato 25 passaggi su azione che hanno portato a un tiro o a un assist per la conclusione di un compagno. Nessuno meglio di lui.