Il suo stacco di testa imperioso nel secondo tempo di Inter-Fiorentina è stato decisivo per la conquista di tre punti pesantissimi per la classifica. Entrato al posto di un acciaccato Thuram, Marko Arnautovic ha scritto il suo nome sul tabellino nel 2-1 nerazzurro sui viola con un gol che va ad integrare le statistiche personali, in questa stagione arricchite dai match giocati in casa: l'attaccante austriaco ha preso parte a due gol (una rete e un assist) nelle ultime due presenze a San Siro in Serie A.