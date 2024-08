Quella di sabato sera sarà la 37ª sfida in Serie A tra Inter e Lecce. I nerazzurri conducono il bilancio con 28 vittorie contro le 4 dei giallorossi, con 4 pareggi che completano il quadro.

L'Inter è inoltre la squadra che ha ottenuto più successi in Serie A contro i salentini e anche quella che ha segnato più gol al Lecce nel campionato italiano (85). Considerando le ultime due stagioni i nerazzurri hanno vinto quattro gare su quattro, segnato 10 gol e subito solo una rete contro il Lecce in Serie A, per una differenza reti di +9.