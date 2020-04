Come di consueto, non c'è rassegna stampa in cui non ci si imbatta in aggiornamenti riguardanti la posizione di Lautaro Martinez. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, tra le possibili contropartite che il Barcellona metterà sulla bilancia sembra essere uscito Arthur, trattato dalla Juventus in un possibile scambio con Pjanic, mentre per quel che riguarda l'Inter i nuovi nomi sono quelli di Carles Aleñá (di ritorno dal prestito al Betis e visto contro i nerazzurri in Champions) ed Emerson Royal, esterno destro in comproprietà tra il Barça e i biancoverdi di Siviglia. Restano in piedi le alternativeSemedo, Junior Firpo e Todibo, ma soprattutto la pista che porta ad Arturo Vidal, noto pallino di Conte.

Per dare il via libera alla cessione, Conte vuole un sostituto di livello e il nome più gettonato è Pierre-Emerick Aubameyang, acquistabile a una cifra tra i 55 e i 60 milioni di euro. Nessuna possibilità, invece, che il posto venga preso da Icardi in caso di mancato riscatto da parte del Psg.