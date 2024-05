"L’Inter ha rovinato tutti i giudizi sulle altre squadre. Un trattamento così verso Pioli non è stato giusto, al di là delle sconfitte nei derby. Poi magari è finito un ciclo, bene. Ma Pioli non era da trattare così male. Chi arriva al suo posto dovrà fare meglio di lui, cioè vincere". Così parla Luca Toni in un'intervista realizzata per Tuttosport per il giornale in edicola oggi.