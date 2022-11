"In riferimento alle delibere assunte ieri dal Consiglio di Amministrazione di Juventus S.p.A e in vista all’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 18 Gennaio 2023, Exor comunica l’intenzione di indicare Gianluca Ferrero alla carica di Presidente della Società". Così la società bianconera ha comunicato la decisione riguardo al ruolo di massimo dirigente, rimasto vacante dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e dell'intero CdA.