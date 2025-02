"In queste gare non c’è mai un favorito Per qualità dico Inter ma occhio...". Marco Tardelli, alla Gazzetta dello Sport, parla del match di domani a Torino.

"Già ai tempi in cui giocavo non c’è mai stata una favorita fra Juve e Inter. Per qualità della rosa dovrei dire Inter, ma la Juve ora ha iniziato a fare la Juve: non gioca benissimo, ma sta imparando a vincere", dice.