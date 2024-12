Zion Suzuki, portiere del Parma, si prepara ad affrontare oggi l'Inter a San Siro. Dall'altra parte troverà il collega Yann Sommer, con cui condivide l'utilizzo della tecnologia durante gli allenamenti. "Occhiali speciali? Li uso anche io, sono utili. Come i BlazePod, pulsanti luminosi. E il sistema Neurotracker, che proietta su uno schermo palle in movimento. Viva la tecnologia".

"Chi temo di più tra Lautaro e Thuram? Dimarco. Ha un tiro impressionante. E che cross...", dice ancora Suzuki. "Lotta scudetto? Non m’interessa. Voglio fare di tutto per essere presto anche noi lì a giocarcela. Ma per ora l’obiettivo del Parma è la salvezza, facendo più punti possibile".