Su Dybala: dopo la rottura avrà le giuste motivazioni per il finale di stagione?

"Sarebbe solo lui a rimetterci, giocare al massimo queste ultime partite conviene soprattutto a Dybala. Chiunque lo ingaggerà dovrà comunque effettuare un grande investimento, c'è sempre qualcosa da dimostrare anche per il futuro".



Domenica c'è Juve-Inter. Chi rischia di più?

"Credo che sarà una partita importante soprattutto per l'Inter, perché perdendo altri punti potrebbe diventare troppo difficile recuperare il Milan nel caso in cui i rossoneri vincessero lunedì col Bologna. Domenica sarà decisiva, chi vince avrà morale e nuova forza".



La Juve è davvero tagliata fuori dallo scudetto?

"I numeri direbbero questo, perché anche vincendo contro l'Inter resterebbero sempre almeno due squadre ancora davanti. Ma so come si ragiona alla Juve, finché ci sarà una speranza tutti faranno il possibile per provarci e lo faranno".



Fuori agli ottavi di Champions e solo tra le prime quattro in campionato. Hanno deluso entrambe?

"Le aspettative in campionato erano altre, sia Juve che Inter devono sempre concorrere per vincere lo scudetto. In Europa è diverso, l'obiettivo era quello di andare avanti il più possibile, ma non basta essere una squadra forte o realizzare un buon mercato per vincere la Champions".



Juve-Inter, chi vince domenica?

"Sulla carta forse oggi l'Inter sembra avere qualche problemino in più, la verità è che Juve-Inter è sempre stata e sempre sarà una partita da tripla".