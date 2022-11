Aldo Serena parla oggi, attraverso le colonne di Tuttosport, della situazione del campionato italiano e anche di quel che è stato un suo piccolo rammarico, nonostante tre scudetti vinti. "Tutto dipende dal Napoli: se prosegue a questi ritmi sarà difficile agganciarlo. Sinora ha fatto qualcosa di incredibile, sta giocando in maniera meravigliosa, è una squadra cangiante che alterna momenti diversi nell'arco della partita. Anche in campo europeo ha demolito tutti. Brava anche la società a scovare giocatori sconosciuti - dice Serena - I miei tre scudetti? Mi è rimasto il rammarico che i tricolori con maglie diverse potevano essere quattro: con il Torino sono arrivato secondo nel 1984-1985, l’anno in cui vinse il Verona. Se ci avessimo creduto di più, soprattutto nel girone d’andata, ce l’avremmo fatta".