Nel suo approfondimento su Il Corriere della Sera, Mario Sconcerti dedica spazio all'Inter e all'analisi della sconfitta contro il Bayern Monaco soffermandosi in particolar modo sulle lacune nerazzurre: "L’Inter è squilibrata, le stanno mancando Barella e Brozovic, l’assenza di Perisic toglie velocità ulteriore. Con un centrocampo che non fa reparto – scrive -. la difesa è quasi sempre presa in contropiede. La fase difensiva è unica e riguarda non meno di 6-7 giocatori. Quel blocco adesso manca. È anche guidata in modo rigido. Il Bayern aveva due trequartisti di antica stoffa, Muller e Sané, più Sabitzer che si affiancava".