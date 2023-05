Tra i tifosi illustri del Napoli che oggi scrivono della squadra campione d'Italia c'è Roberto Saviano, sul Corriere della Sera. "Negli ultimi vent’anni, le squadre di calcio che hanno vinto il campionato sono state tutte del Nord, e sono state soltanto tre. Le solite: Juve, Milan e Inter. Fino al punto che sul tema scudetto si è posta una sorta di Questione meridionale. Senza voler sottrarre meriti a nessuno e senza riferirmi ad alcun caso in particolare, voglio comunque osservare come lo scudetto sia una meta più docile da raggiungere quando sono in gioco, oltre ai calciatori, cospicui investimenti finanziari, articolati assetti societari e perfino politici.

Sarebbe da stupidi negare che il Nord Italia è un luogo più ricco rispetto al Sud. Sarebbe miope non intuire che questa ricchezza si travasa nel calcio come in qualunque altro sport. Storicamente, le squadre che vincono il campionato appartengono ai gruppi imprenditoriali più potenti della penisola. Oggi siamo di fronte a un miracolo. È un miracolo di De Laurentiis aver imbastito una squadra simile tenendosi lontano dai debiti, senza lasciarsi strozzare dai cravattari, tirando in mezzo banche e fondi mediorientali e, soprattutto, impedendo alle bande ultras — spesso pericolosamente vicine ad ambienti criminali — di spadroneggiare".