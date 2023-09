"Il campo mi fa star vivo. C’è la voglia di stare a Cagliari e non ho mai avuto la voglia di smettere". Lo dice Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport.

Che serie A ha trovato?

"Si gioca a mille all’ora. Corrono pure i campioni, ma il 10 che inventa la giocata ci sarà sempre. Tutti pressano e vogliono iniziare dal basso. Non dico non sia giusto, ma prima di mettere in apprensione i giocatori ci penso. Se tutti pressano per rubar palla, se non ho quelli del City a palla ferma non parto dal basso".

Ha allenato Inter, Juve, Napoli, Roma, mai Milan. Per curiosità, l’hanno mai cercata?

"Sì dopo Cagliari, ma avevo scelto Napoli".

Milan e Inter sono partite fortissimo.

"Due squadre con grande organizzazione, Loftus Cheek la novità, se ha la palla tra i piedi è difficile togliergliela. Ma non escludo Napoli, Lazio e la Juve che non ha le coppe e a marzo, aprile conterà".