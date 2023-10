Alessandro Buongiorno sta provando a recuperare in vista di Torino-Inter. "Davanti alla coppia Lautaro-Thuram sarebbe manna poter tornare a piazzare la coppia Buongiorno-Schuurs, con Rodriguez come braccetto - riporta Tuttosport -. Alessandro si sta allenando da giorni con buona intensità senza accusare problemi particolari, reduce com’è dalla lesione di primo grado all’adduttore. Da oggi, ripresa del lavoro al Fila, proverà a forzare ulteriormente, con la speranza di tornare in gruppo entro metà settimana e candidarsi per un rientro da titolare, sabato. La speranza di rivederlo in campo già contro l’Inter è concreta, ma andrà tarata di giorno in giorno".

Sempre secondo il quotidiano, "Juric potrebbe decidere di passare sì al doppio attaccante, ma utilizzando in partenza al fianco di Zapata uno tra Karamoh e Pellegri, per poi mandare in campo Sanabria solo nella ripresa".