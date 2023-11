Mancano ancora parecchi giorni prima di arrivare a Juventus-Inter, ma in casa bianconera si comincia a ragionare su chi potrebbe esserci e chi no all'Allianz Stadium. Sotto la lente d'ingrandimento in particolare la situazione di Locatelli, che come riporta Tuttosport sente ancora dolore dopo la frattura scomposta alla decima costola rimediata col Cagliari. Sarà convocato solo se il dolore sarà sparito, intanto Nicolussi Caviglia è in preallarme.

Tra gli altri, Alex Sandro sta riprendendo a lavorare in parte con la squadra dopo due mesi di stop per infortunio, mentre Weah dovrebbe rientrare in gruppo settimana prossima. Più lunghe le tempistiche per rivedere Danilo. Non dovesse farcela, la difesa della Juventus sarebbe formata da Gatti, Bremer e Rugani.