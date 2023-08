L'edizione ferragostana della Gazzetta dello Sport presenta in prima pagina il braccio di ferro tra Luciano Spalletti, primo candidato per il ruolo di ct della nazionale dopo le dimissioni rassegnate da Roberto Mancini, e Aurelio De Laurentiis, suo ex presidente al Napoli. Sotto l'apertura anche un po' di Inter: "Arnautovic, domani visite e firma: sabato può esordire", il titolo che si legge.