Dopo il successo dell'Inter sulla Fiorentina, Tuttosport premia diversi nerazzurri sopra la sufficienza nelle pagelle post-Franchi.

Sommer 7 Deve distendere gli addominali per riuscire a mandare sopra la traversa la velenosissima conclusione di Bonaventura. Sul rigore è bravo a rimanere fermo fino all’ultimo, facendosi perdonare per il fallo commesso.

Pavard 7 Pur senza stupire con effetti speciali, governa la sua area di competenza senza problemi e salva nella ripresa due volte: su Nzola e su Quarta nei pressi della linea. Bisseck (38' st) ng.

De Vrij 6.5 Riesce ad annullare Nzola: ennesima buona prestazione in stagione.

Bastoni 6 L’intervento su Nzola a fine primo tempo vale un gol e, a corredo, gestisce senza problemi l’ammonizione presa. Mezzo voto in meno per il fallo da rigore per cui viene graziato. Acerbi (16' st) 6.5 Fa il suo.

Darmian 6.5 Applica alla perfezione i dettami di Inzaghi lanciando gli attaccanti come una fionda. Dumfries (16' st) 6 Attento a non lasciare varchi.

Frattesi 6.5 Fa tanta legna e impegna Terracciano: esame superato.

Asllani 6.5 Gioca facile e, da calcio d’angolo, svolge alla perfezione lo schema mandato a memoria alla Pinetina regalando a Lautaro la palla dell’1-0.

Mkhitaryan 6.5 È l’unico prof rimasto a Inzaghi e si mette a disposizione come gregario al servizio della squadra: compito ingrato svolto benissimo.

Carlos Augusto 6 Con l’esperienza riesce a imporre la sua legge su Ikoné, quando contrattacca pare un cavallo in corsa e sfiora pure il gol.

Thuram 6.5 La potenza è nulla senza il controllo, diceva un vecchio spot. Ecco, lui è un compendio delle due qualità: quando accelera fa il vuoto e regala sempre palloni intelligenti ai compagni. Arnautovic (16' st) 6 Quando può, tiene la palla lassù.

Martinez 7 Stavolta ci mette la testa, ma il risultato non cambia e arriva il gol numero 124 in nerazzurro, il 22° in stagione. Sanchez (32' st) ng.

All. Inzaghi 7 Parte senza quattro titolari e chiude con una vittoria che vale oro, gestendo le energie della truppa come un piccolo chimico. Applausi.