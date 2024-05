Nell'anticipo di ieri sera allo Stirpe fioccano le promozioni per i campioni d'Italia che secondo Tuttosport non vanno mai sotto la sufficienza e al contrario si lasciano inondare da 6.5 e 7. Due soli 6 quelli 'dati' dal quotidiano torinese agli uomini di Inzaghi e sono per Matteo Darmian, reo secondo TS di aver, straordinariamente, spinto poco e per il suo sostituto Juan Cuadrado che, "si rivede in questo finale di stagione con tante scorribande sulla corsia di competenza". Mezzo punto in più per Sommer, Bisseck, Carlos Augusto, Asllani, Barella e Dimarco; 7 per tutti gli altri, Inzaghi compreso che ritrova l'abbondanza di reti e il gol del suo capitano.