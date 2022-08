È 6,5 il voto che Tuttosport dà a Robin Gosens dopo l'assist ritrovato in Inter-Villarreal. Il tedesco "corre molto, fa andare la gamba e si getta negli spazi. Prova a chiudere di sinistro su cross di Dumfries, ma schiaccia troppo il pallone, poi confeziona il bel cross per il momentaneo 1-1 di Lukaku. Non ha le caratteristiche di Perisic, ormai questo è risaputo, ma un Gosens in formato Gosens può essere davvero un uomo in più per l’Inter" assicura il quotidiano, che promuove con un 6 anche gli autori dei gol, Big Rom e D'Ambrosio.