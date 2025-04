Gara esaltante per l'Inter a Monaco di Baviera e anche Tuttosport non si tira indietro nei giudizi. Voto 7 a Sommer, trattato da punching ball nel primo tempo dal Bayern e bravo anche nella ripresa sui cross in area. Mezzo punto in meno per Pavard, che combina un pasticcio nel primo tempo e poi cresce alla distanza. Sale a 7 Acerbi, che riduce Kane a un micio, mentre Bastoni è da 6,5: poteva essere un 8 ma è in ritardo su Muller in occasione del gol, per il resto è una partita gigantesca.

Voto 6,5 anche a Darmian, buona guardia su Sané (Bisseck è da ng). Otto pieno per Barella, una gara "tardelliana", chiude tutto e rilancia come un trequartista. Sette a Calhanoglu che gioca al gatto col topo con Guerreiro e a Mkhitaryan, maestro delle ripartenze, nonché a Frattesi che subentra e segna il gol dell'apoteosi. Grande partita per Carlos Augusto, 7,5: passata la tempesta Olise dei primi 20' inizia a ripartire, sfiora un gol ed entra nei due dell'Inter.

In attacco 7 a Thuram, un assist bello come un macaron, e 8 a Lautaro, un gol bellissimo e di importanza capitale condito da una prestazione da campione. Non giudicabile Zalewski. Sette a Inzaghi: una gara preparata benissimo,

Nel Bayern Monaco, 5 ai due centrali Dier e Kim, 4,5 a Kane, ma anche due 7 a Olise e Muller. Voto 5 anche a Kompany: Muller in panchina è un errore. Promosso l'arbitro Scharer, 6,5.