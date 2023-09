Bastoni 6 - Attimi di panico dopo un contatto con Bardhi in area, ma non è fallo e l’arbitro dopo le dovute verifica lo grazia. Segue provando a giocare d’anticipo e di personalità con risultati alterni. Miovsky, ad esempio, trova modo di superarlo.

Dimarco 6 - Parte bene, si presenta spesso in profondità e fraseggia bene con i compagni. A suon di triangoli. Cerca il cross, a volte lo trova preciso e altre un po’ buttato a casaccio. L’occasionissima ce l’ha al 13’, quando però - sotto porta, quasi sguarnita - sbaglia la scelta della giocata e cerca di servire un compagno anziché tirare.

Barella 6,5 - Segna già al 3’, anche se poi si scopre in fuorigioco. Innesca Tonali nell’azione del palo colpito e ad inizio ripresa lui stesso colpisce una traversa, che diventa tuttavia un assist per Immobile. Insomma, è tra i più propositivi sul pezzo della compagnia azzurra. Peccato che non basti.