Le pagelle di Tuttosport su Inter-Fiorentina partono con il 6 in pagella a Sommer, che svolge solo ordinaria amministrazione. Stesso voto per Pavard, intraprendente ma arruffone, mentre Acerbi torna in campo con una prova da 7 ("fa uno spuntino con Kean") e Bastoni si prende un 6,5. Pimpante Zalewski, voto 6.

A centrocampo 6 per Darmian, sfortunato sul rigore. Un gigante Barella: 7,5. Sufficiente Calhanoglu, che sembra in crescita rispetto a giovedì, al suo posto "granitico" Zielinski con una prova da 7. Sempre in mediana 5,5 per Mkhitaryan, giudicato evanescente. Bene Carlos Augusto, 6,5, mentre Frattesi dalla panchina merita un 6.

Sufficiente anche Thuram, inizio confortante finché non si fa male. Voto 7 ad Arnautovic, premiato col gol in una prestazione molto buona. Non giudicabile Taremi, mentre Lautaro prende un 6,5: è la grande anima dell'Inter, coglie una traversa ed è protagonista sull'1-0.

In panchina 6,5 a Inzaghi, che trova una vittoria in grado di restituire serenità all'ambiente.

Tra i viola 6,5 a De Gea, Moreno, Mandragora, ma anche diversi 5,5: Pongracic, Richardson, Parisi, Beltran, Kean e Palladino.

Voto 4 a La Penna: lo strafalcione sul corner del primo gol fa il paio con il rigore.