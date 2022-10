HANDANOVIC 5 Tre parate in successione, ma a gioco fermo. Poi la gemma di Dybala, ma il tiro è centrale e non riesce a respingerlo fuori dalla porta. Il gol non è solo colpa sua, ma come in altre occasioni, non fa quella parata determinante nel momento in cui serve. Sul 2-1 resta il dubbio sulla possibilità di uscire: altri portieri ci avrebbero provato.

SKRINIAR 5 Continua il momento no, non è il baluardo della scorsa stagione.

ACERBI 5.5 Dietro fa il suo, ma in fase di costruzione sbaglia diversi lanci.

BASTONI 5 Nella prima mezzora si rivede in avanti, ma poi cala e sull'1-1 legge male il cross di Spinazzola, andando a chiudere al centro e lasciando inspiegabilmente solo Dybala alle sue spalle. Gosens (36’ st) 5.5 Ci mette volontà, ma non basta.

DUMFRIES 5 Nei primi 30 minuti è carico, prova l'affondo. Dopo l'1-1 sparisce e quante scelte errate... Bellanova (36’ st) 5.5 Benino nell'uno contro uno, ma fallisce il possibile 2-2 da buona posizione.

BARELLA 5.5 Buon primo tempo, con l'assist dell'1-0, ma poi perde la palla da cui nasce l'1-1 e torna nel "mood" nervosismo.

ASLLANI 6 Gli occhi erano su di lui. Avvio un po' timido, i compagni non lo cercano molto, ma nel complesso non fa male e anzi, cresce col passare dei minuti e sfiora il 2-1. Mkhitaryan (32’ st) 5.5 Porta più confusione che qualità.

CALHANOGLU 6 Il migliore dell'Inter: si muove molto, cerca di inventare e colpisce una clamorosa traversa sull'1-1. Peccato che macchi la prova con la palla orizzontale che Barella non controlla e da cui nasce il pari di Dybala. Correa (32’ st) 5 Sbaglia tutto e viene fischiato.

DIMARCO 6.5 Il gol, il primo a San Siro da giocatore dell'Inter, sembra mettere in discesa la gara. Poi però, l'1-1 cambia tutto; lui però fa il suo, confermando l'ottimo momento mostrato anche in azzurro. Carboni (43’ st) ng Classe 2005, esordio... amaro.

MARTINEZ 5.5 Parte forte, poi ha pochi palloni. Nella ripresa lotta e prende molti falli, ma non frena il lungo periodo senza gol in nerazzurro.

DZEKO 5 Segna subito, ma è in fuorigioco di un piede. Poi molti duelli e pochi palloni tenuti.

ALL. INZAGHI 5 Mezzora di buona gestione, senza i vecchi lampi di gioco. Dopo l'1-1, i soliti errori, le solite incertezze.