È 5,5 il voto che Repubblica dà a Onana, Calhanoglu, Gagliaridini e Correa dopo il 2-1 dell'Inter a Cremona. Prestazione sufficiente per la difesa (Darmian 6.5, Acerbi 6, Bastoni 6) e per gli esterni (Dumfries 6, Dimarco 6.5, Gosens 6), mentre strappano il 6 Asllani e Mkhitaryan 6. Dzeko è da 6.5, con Lautaro migliore (7.5) e Lukaku peggiore (5) in campo.