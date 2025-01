Prestazione monumentale di Lautaro (9): "Un mese fa quel rigore non l’avrebbe tirato. Letale, chirurgico, essenziale: poteva farne 5. E’ di nuovo il capocannoniere: superato Thuram". Così la Gazzetta dello Sport nelle sue pagelle lo premia come migliore in campo dopo la tripletta al Monaco.

Devastante anche Thuram (8): "Da fantascienza, il suo impatto sulla partita. Conquista il rigore, manda al bar Mawissa, mette in porta Dimarco: praticamente imprendibile".

Super anche Barella (7,5): "E’ lui che governa i ritmi: pressing altissimo, pulizia nei passaggi, linee dettate ai compagni. Ama i vini, lui è così: migliora col tempo".

Al top pure Dimarco (7,5): "Mette in porta Thuram per il rigore, va vicino alla rete con una punizione doc. Serata di quelle che “così non ce ne sono tanti, in giro”".

Finalmente convincente Asllani (7): "Perde un pallone brutto in avvio, poi cresce e si distingue anche per due buone coperture. In crescita, anche in termini di fiducia".

Diversi i 7: De Vrij, Bastoni, Dumfries e Mkhitaryan. Pavard e De Pieri 6,5. Sufficienti Sommer, Frattesi e Arnautovic. Senza voto Carlos e Darmian.