Il migliore in campo della Gazzetta dello Sport? Lautaro (7,5): "Si tocca la coscia e pensi: non è serata. E invece: manda in porta Thuram, spacca sul raddoppio e regala a Frattesi un pallone d’oro".

Ottimo anche Carlos Augusto (7,5): "Gol che profuma di scudetto: simbolico che sa stato lui a segnarlo. Mai in sofferenza su Bellanova, mai una giocata forzata e una scelta sbagliata".

Sulla stessa linea Acerbi (7,5): "Dominante sempre e comunque: cambiano gli avversari, lui se li mette in tasca tutti uno dopo l’altro. Da applausi l’intervento su Samardzic".

Di rilievo anche la prova di Barella (7): "Tre ruoli in 90 minuti: mezzala, aiuto regista e largo a destra per coprire Dumfries. Qualche uscita disordinata, in mezzo a tanta sostanza".

Bocciato il solo Pavard (5,5): "Che fatica, quando Lookman lo punta. Non dà mai l’impressione di totale sicurezza, a volte concede troppo campo. Meglio alla distanza".

Per il resto, 6,5 a Bastoni, Calhanoglu, Mkhitaryan e Thuram; sufficienti Sommer, Dumfries, Bisseck e Frattesi. Senza voto Taremi, Correa e Asllani.

Bravissimo Inzaghi che si merita il 7,5.