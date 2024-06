Italia opaca nella prima amichevole pre Euro 2024 a Bologna contro la Turchia: finisce 0-0. Ecco le pagelle della Gazzetta dello Sport per i tre nerazzurri impiegati da Spalletti.

BASTONI 5 - Va bene impostare da mediano, ma, direbbe il saggio, prima difendere se sei un difensore. Negli uno contro uno Bastoni è regolarmente costretto al fallo, sennò il rivale gli scappa. Male anche lui.

DIMARCO 6 - Il più propositivo, l’unico a cercare le soluzioni richieste, andando anche ad affiancare Jorginho. Niente di speciale, ma almeno affondi, tagli, recuperi, un tiro

FRATTESI 5,5 - Entra in un momento così ed è dura.

CALHANOGLU 6 - Naturalmente Calha sa fare molto, molto meglio, però questa versione è comunque utile per tener palla e far girare una Turchia non indimenticabile. Per nostra fortuna, non bene su punizione