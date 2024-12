Carlos Augusto migliore in campo secondo i giudizi della Gazzetta dello Sport. Il brasiliano ottiene un ottimo 7,5 nelle pagelle: "Doppietta per lui: lo stacco di testa e la chiusura su Goldaniga per la quale giustamente esulta. Mai fuori posto: è un plus, uno così".

Molto bene anche Thuram (7): "Prestazione sottotono, anche confuso in qualche controllo. Sarebbe sotto la sufficienza, fino al mattone del 2-0 che è un botto di Capodanno, altro che Natale".

Peggiore tra i nerazzurri ancora Lautaro (5): "Niente da fare. Un passo indietro anche dal punto di vista atletico ed è la nota più preoccupante, in vista della Supercoppa".

Per il resto, buon 6,5 per i vari Sommer, Bisseck e Bastoni, mentre si attestano sulla sufficienza Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Zielinski, De Vrij e lo stesso Inzaghi. Insufficiente Dimarco (5,5). Senza voto Frattesi, Taremi e Buchanan.