Notte da incubo per l'Italia a Gelsenkirchen contro la Spagna. L'1-0 finale per gli iberici non rende l'idea di una partita letterlamente dominata dagli uomini di De La Fuente. Ecco le pagelle della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda gli interisti impiegati da Spalletti.

6 Bastoni - Non c'è filtro davanti: la Spagna arriva quando e come vuole in area, ci sono Donnarumma e anche Bastoni che non perde mai la testa nella tregenda. Ma non può opporsi allo tsunami.

5 Dimarco - Peccato qui sia stanco, perché non è questo il Dimarco dell'Inter. Soltanto impegno sulla fascia, mai un movimento decisivo, un incrocio, un tiro. Fortuna che Yamal riposa.

5 Frattesi - Al netto del solito impegno, resta la sensazione, vista anche contro l'Albania, che fatichi a trovare posizione. La Spagna non lo fa scattare, lui vaga ma non riparte, non affonda.

5,5 Barella - Partenza che non dispiace: l'unico, con Calafiori, a resistere, gestire e smarcarsi. Poi ripresa da play unico ed è un errore: non è il suo ruolo, si perde la spinta, si perde tutto.