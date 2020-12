Voti striminziti per l'Inter anche sulle pagelle del Corriere dello Sport. Pagella importante per Handanovic, tanti i 5,5

Handanovic 8 Una paura passeggera, su Zielinski, fino alle prodezze su Insigne prima, su Politano e Di Lorenzo poi: si chiamano miracoli, quelli, e servono per nascondere i difetti dell’Inter e prendersi tre punti.



Skriniar 6 Il Napoli dalle sue parti non arriva, si ferma prima per cambiar campo, e controllare Mario Rui (eh sì, proprio lui) è esercizio stilistico semplice almeno sino al giallo, figlio di uno strafalcione. Va vicinissimo persino al rosso, quando l’hanno abbandonato tutti.



De Vrij 5,5 Ci pensa lui: il centrocampo sparisce e da sinistra, per una volta, arriva Insigne, pronto per il destro a giro. Ma si stranisce, sarà la chiacchierata con Brozovic che lo disorienta, e comunque avverte gli affanni.



Bastoni 5,5 Si trova Lozano e per guadagnarsi la pagnotta deve ricorrere a trucchetti del mestiere. Ci sono due squadre bloccate ma pure lui non sembra poi così sciolto, semmai impaurito dal messicano.



Darmian 6 Con tutto il campo che ha, potrebbe tentare di scaldarsi. Invece sono le idee che mancano, oppure il coraggio, però su quel pallone che arriva non si sa bene come, lui sta lì e si prende il rigore.



Barella 6 E’ condizionato da un problema che ne frena gli slanci. Ma resiste, insiste, è esemplare per sacrificio e volontà ferrea.



Brozovic 5,5 Tra uno sguardo a Bakayoko e uno scatto con trattenuta su Zielinski, resta sempre un pochino confinato nei propri pensieri, senza mai trovare un lampo però che possa squarciare quel ritmo insolente.



Sensi (22’ st) 5,5 Dopo un po’, esce Lautaro ed entra Hakimi, lui va a rendere densa la mediana, danzando verso Lukaku. Ma non dà impatto, anzi.



Gagliardini 5,5 Come gli altri, non ha un orizzonte. Arricchisce la diga, per evitare ripartenze letali, e ogni tanto va dentro, provando a far qualcosa che valga la pena.

Young 6 Sarà la presenza di Lozano che può averlo indotto a non staccarsi dalla propria trequarti.



D’Ambrosio (41’ st) sv Fa in tempo a prendere un’ammonizione.

L. Martinez 6 La torsione (18’ pt) è una splendida illusione, che svanisce ad un pollice dal palo. Dà la sensazione però di poter prendere iniziative, se intorno a sé avesse qualcuno.



Hakimi (32’ st) sv La mossa a sorpresa di Conte: meglio starsene lì, tutti assieme e appassionatamente.



R. Lukaku 6 Gattuso gli evita ogni rifornimento, lo costringe a deambulare sul centro-destra, e lui sfila addirittura via. E’ invisibile, sino all’istante in cui va sul dischetto e fa il minimo sindacale.



Conte (all.) 6 Nel piano-B (riservatissimo) dev’esserci la carambola che ti aiuta a risolvere la partita e soprattutto un Santo tra i pali, perché nient’altro si è notato.