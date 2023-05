Valutazioni più generose rispetto alla Gazzetta dello Sport, quelle riservate dai colleghi del Corriere dello Sport agli interisti scesi in campo ieri nella vittoria sulla Lazio. A cominciare da Inzaghi: 8 in pagella per il tecnico con "l'Inter vince su tutti i piani: tattico, fisico e pure sulla qualità di gioco". Voto identico per Martinez, il migliore dei suoi: "Sembrava in brutta giornata, dopo essersi fatto rimontare da Casale solo davanti a Provedel. Invece, ecco la doppietta. Il primo sigillo è da centravanti di lusso", il giudizio sulla prestazione del Toro.

Mezzo voto in meno per Brozovic, poi sfilza di 7 (Onana, Bastoni, Gosens, Barella, Mkhitaryan e Lukaku). Si fermano a 6,5 Dimarco, Dumfries, Calhanoglu e Darmian, mentre strappano un 6 D'Ambrosio e Correa. L'unica nota stonata è il grande ex Acerbi, 5,5: "Ha sulla coscienza lo svantaggio e quasi lo 0-2... proprio contro la Lazio. Chiede scusa, resiste e si riprende".