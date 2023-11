Gara particolare quella del Da Luz per l'Inter totalmente ribaltata nell'undici iniziale da Inzaghi. E così si passa da 0-3 a 3-3. Ecco le pagelle del Corsport.

Inzaghi (all.) 6 Più che una squadra B, tutta un’altra squadra in termini di differenza tra primo e secondo tempo. Se l’approccio è negativo, la reazione invece è da apprezzare anche in vista del match point per il primo posto contro la Real Sociedad.

Audero 5,5 I suoi non fanno nulla per agevolargli il debutto. Vede il pallone sbucare da tutte le parti e Joao Mario è pronto a insaccarlo. In compenso blocca Di Maria nel finale.

Bisseck 5 Il primo tempo è un autentico film horror. Non segue l’azione fino in fondo o si rivela troppo molle al momento dell’intervento.

De Vrij 5,5 Gli viene risparmiato il quarto d’ora finale anche alla luce delle scelte limitate in difesa per i guai di Pavard e Bastoni.

Dimarco (32’ st) 6 Porta quel cambio di passo in più che ci voleva.

Acerbi 6,5 Si scopre anche un abile crossatore dal fondo. Dal versante sinistro nasce infatti l’assist pennellato per il gol di Frattesi.

Darmian 5,5 Il brutto avvio di nottata manda in crisi anche l’uomo dalle mille garanzie. Fatica a restare a galla nei momenti più difficili.

Cuadrado (23’ st) 6 Secondo spezzone di fila dopo quello di Torino contro la Juve. Il suo prossimo obiettivo è quello di trovare la continuità.

Frattesi 6,5 La rete al volo è di pregevole fattura. Dopo due mesi e mezzo di digiuno in maglia nerazzurra ritrova un gol che potrebbe rilanciarlo in vista dei prossimi impegni.

Asllani 5 Sanguinosa la palla persa al limite dell’area sul secondo gol. Errore di gioventù, ma imperdonabile su un palcoscenico così importante e con la squadra già di suo in difficoltà.

Klaassen 4,5 Avulso dal gioco nel momento in cui la squadra soffre maggiormente. Del resto scrostare la ruggine accumulata fin qui non è semplice.

Barella (23’ st) 6,5 Porta la sua immancabile carica nel momento in cui i nerazzurri stanno risalendo la corrente. Sfiora la rete del successo colpendo il legno nel recupero.

Carlos Augusto 6 Calcia alto a fine primo tempo e scalda i guantoni di Trubin a inizio ripresa. Vista la chance da titolare era lecito aspettarsi qualcosa in più.

Arnautovic 6,5 Avvia il risveglio dei nerazzurri, insaccando da pochi passi la prima rete. Scuote inequivocabilmente la testa al momento dell’uscita.

Thuram (23’ st) 6,5 Entra in partita che è già caldo a puntino e ci mette una manciata di secondi a procurarsi il rigore del pareggio.

Sanchez 6 Uno dei suoi primi squilli arriva su calcio di punizione, poco prima che la squadra rialzi la testa dopo il black out. Piazza il pareggio su calcio di rigore.

Lautaro (34’ st) sv