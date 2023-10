Dei cinque nerazzurri impiegati ieri da Spalletti a Wembley, secondo il Corriere dello Sport si salva solo Dimarco. Per il resto, soltanto bocciature.

Acerbi 5,5 Colto di sorpresa sul colpo di tacco con cui Bellingham dà il via all’attacco che porta al rigore, ma quello è il genio del madridista, può farci poco. Uscire dalla linea per marcare quel fenomeno è un compito durissimo e si vede. In ritardo sul tiro del 2-1 di Rashford.

Bastoni (18’ st) 5 Entra male, ma male davvero. Il terzo gol è anche sulla sua coscienza.

Dimarco (18’ st) 6 Cerca di chiudere qualche varco.

Frattesi 5,5 Tanti inserimenti, tanta volontà, però anche tante imprecisioni, troppe imprecisioni.

Barella 5,5 Non è scintillante come nei suoi giorni migliori, lavora sodo con Udogie ed El Shaarawy sulla fascia di sinistra, ma non incide.