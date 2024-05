Tante insufficienze nell'Inter secondo il Corriere dello Sport dopo il ko con il Sassuolo. Spicca il 6,5 a Cuadrado, uno dei pochi a provarci con ostinazione.

Inzaghi (all.) 5,5 Non viene ripagato dai suoi uomini per le scelte compiute nella formazione iniziale. Avrà da ridire nello spogliatoio.

Audero 6 Subisce il primo gol alla terza partita da titolare. Da ricordare l’intervento su Lipani per togliere la palla dall’angolino.

Pavard 5,5 Meno supporto del solito alle manovre offensive della squadra.

De Vrij 5,5 Si fa vedere quando chiude su Thorstvedt. Da qui alla fine del campionato potrebbe unicamente toccare a lui al centro della difesa, viste le condizioni di Acerbi.

A. Bastoni 5,5 Supporta la manovra, ma senza grossi risultati. La presenza è la numero 200 con la maglia dell’Inter, che lo porta a diventare il quarto in rosa per partite giocate.

Buchanan (24’ st) 5,5 Non riesce ad accendersi sulla breve distanza, proprio in un finale in cui servirebbero delle sgasate per cambiare il ritmo.

Dumfries 4,5 Inspiegabilmente troppo morbido sull’occasione del gol subito. Una leggerezza che paga a caro prezzo e manda Inzaghi su tutte le furie. Non si riscatta (anzi…) quando Asllani lo mette davanti alla porta.

Cuadrado (15’ st) 6,5 Rispetto a chi lo ha preceduto, aggiunge sprint e brio sulla corsia destra nonostante i minuti a disposizione non siano tantissimi.

Frattesi 5,5 Quarta partita da titolare nella sua vecchia casa del Mapei Stadium. Meno bene rispetto a quando subentra.

Barella (24’ st) 6 Prima gesticolando e poi usando i piedi, prova a scuotere i suoi. Non c’è verso però di alzare i ritmi.

Asllani 5,5 Da vice Calhanoglu prova a emulare il faro turco. Da manuale l’imbeccata per Dumfries, ma è nella serata in cui i compagni non lo seguono a dovere.

Klaassen (29’ st) 5 Prevedibilmente una delle sue ultime presenze in nerazzurro.

Mkhitaryan 5,5 Per nessun motivo al mondo Inzaghi lo lascerebbe in panchina. Gli risparmia però la mezz’ora finale inserendo un elemento offensivo in più.

Arnautovic (15’ st) 5 Più lotta che tentativi concreti. Aspetta di partire titolare per giocarsi al meglio le sue carte in questo finale di stagione perché in ballo potrebbe esserci la permanenza.

Carlos Augusto 5,5 In qualità di vice Dimarco ha certe aspettative da non deludere. Non la sua miglior versione vista in questo primo anno interista.

Sanchez 5,5 Contro una squadra chiusa fa fatica a lasciare il segno.

L. Martinez 5 Nel primo tempo ci prova con una spaccata e quando va in gol c’è il fuorigioco a negargli la gioia. Nella ripresa i padroni di casa usano le maniere forti per metterlo giù.