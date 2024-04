Voti bassi ma comunque non pessimi per l'Inter che impatta 2-2 con il Cagliari al Meazza. Ecco le pagelle del Corriere dello Sport dopo il pari di ieri sera.

S. Inzaghi (all.) 6 Non avrà di certo gradito quegli errori in difesa che hanno finito per condizionare l’intera serata. Materiale su cui lavorare in settimana in vista della notte di gala del derby.

Sommer 6 Viene trafitto da posizioni ravvicinate e in concreto non può farci nulla.

Bisseck 5 L’errore è nitido quando non segue Shomurodov sul taglio per il primo gol. Si ripete in negativo sulla seconda rete subita.

Acerbi 5 Non irreprensibile come al solito. Anzi, ci sono sue responsabilità evidenti sui gol subiti.

A. Bastoni 6 Soprattutto nella ripresa prende in carico Luvumbo, accettando anche lo scontro fisico. A fine serata deve prendersi le responsabilità dell’intero reparto.

Buchanan (41’ st) sv

Darmian 6,5 Avvia l’azione del vantaggio e parte con il piede giusto, avvalorando la scelta di Inzaghi.

Dumfries (31’ st) 5,5 Non riesce a farsi notare in un finale di partita complicato. Sarebbe servita più spinta dopo il secondo gol ospite.

Barella 6 Un gol gli viene annullato per fuorigioco, poi fatica a farsi vedere nei momenti chiave.

Calhanoglu 6,5 Su punizione impensierisce Scuffet, su rigore lo punisce e finisce con la solita sentenza dagli undici metri.

Mkhitaryan 6 Gioca con il costante pericolo della diffida sulle spalle. Non corre alcun rischio dopodiché Inzaghi gli risparmia la mezz’ora finale.

Frattesi (19’ st) 6,5 Da subentrato nel giro di un quarto d’ora si procura il rigore. Un dodicesimo uomo con pochi eguali.

Dimarco 6 Taglia spesso verso il centro dell’area, poi si mette in proprio quando carica il sinistro dalla lunga distanza.

Carlos Augusto (31’ st) 5,5 Si piazza dove c’è bisogno e quindi come braccetto mancino.

Thuram 6,5 Torna al gol dopo due mesi di digiuno, cancellando il fastidio di una lunga attesa. Segna anche senza Lautaro al suo fianco e questa è l’altra novità della serata.

Sanchez 7 Entra in tante azioni nel film della partita, prendendosi il titolo di migliore in campo. Serve l’assist per Thuram, ci prova di testa nella ripresa e, quando possibile, aiuta fino a centrocampo.

Arnautovic (31’ st) 5,5 Cinque minuti dopo il suo ingresso in campo, i sardi calano il pareggio.