Voti come al solito molto 'stretti' quelli della Gazzetta dello Sport per i giocatori dell'Inter, protagonisti dello 0-0 in terra friulana. Il migliore è Asamoah (7), mentre il peggiore è Politano (5). Sotto la sufficienza anche D'Ambrosio (5,5), Broja Valero (5,5), Perisic (5) e Lautaro (5,5). Si salvano Handanovic, Skriniar, Brozovic, Icardi, Candreva e Keita: 6 per tutti loro. Toccano quota 6,5, infine, De Vrij e Nainggolan. Spalletit si ferma al 5,5.

