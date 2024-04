Neri Marcorè, attore, imitatore, doppiatore, conduttore televisivo e radiofonico e cantante italiano di fede bianconera, ammette di apprezzare qualche giocatore dell'Inter: "È vero, forse siamo meno invidiati che in altri periodi, ci lasciano un po' più in pace. Improvvisamente, quando le cose non vanno bene, smettiamo di essere ladri... Di certo non siamo al top della forma, fino a un certo punto abbiamo tenuto il passo dell'Inter, poi abbiamo avuto un momento disastroso. L'importante ora è per recuperare condizione e fiducia", dice a La Gazzetta dello Sport.

E quest'Inter lanciata verso il titolo?

"Esprimono un gioco molto brillante e il merito è della qualità dei giocatori e di Inzaghi. Uno che avrei preso prima ancora che si spostasse all'Inter è Barella. Poi c'è Lautaro, un centravanti pazzesco che mette dentro tutto quello che gli capita a tiro. E Dimarco è un altro qualitativamente molto forte".

Un tifoso come Dimarco verrebbe alla Juve?

"In questa Juve no, ma magari tra qualche anno anche uno come lui potrebbe optare per la squadra con cui è più stimolante giocare, a prescindere dal resto. Credo che l'ultimo vero giocatore-tifoso sia stato Totti".