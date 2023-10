Pochi spunti da moviola quelli regalati da Salernitana-Inter arbitrata da Rosario Abisso ieri sera. I nerazzurri chiedono un rigore a inizio gara: "Thuram giù in area dopo un duello con Gyomber (17’ p.t.): c’è una spinta del difensore ma non tale da giustificare rigore e la sensazione è che il francese si lasci un po’ cadere", suggerisce la Gazzetta dello Sport. Altro contatto in area campana sempre con l'ex Borussia protagonista: "Thuram ancora perplesso al 44’ p.t.

per una spinta di Lovato ma anche in questo caso ok far giocare - aggiunge la rosea -. Corretto invece rigore fischiato a Lovato che frana ancora su Thuram (39’ s.t.)". Nel box moviola della rosea non c'è traccia del più grande dubbio di serata: il giallo a Gyomber che poteva essere rosso.