Bene l'arbitro Fabbri secondo la Gazzetta dello Sport nella direzione di Cagliari-Inter. Regolari sia il vantaggio interista di Dumfries che il raddoppio di Lautaro, entrambi partiti in posizione nettamente regolare. Corretto il cartellino giallo per Mkhitaryan all'80' per fallo su Luvumbu. "L’attaccante del Cagliari, poi, si prende l’ammonizione per proteste e per “caos” procurato. Minuto 18’ s.t.: Luvumbo è in area e non è certo che Cuadrado lo sfiori sul piede sinistro; a sua volta il colombiano viene colpito dal cagliaritano. Niente rigore, il Var (Marini) acconsente".