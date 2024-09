Gara tutto sommato serena quella tra Monza e Inter per l'arbitro Pairetto, che però non è preciso al massimo. Ad esempio - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - al 20' il direttore di gara fischia un fallo di braccio a Thuram in area avversaria quando invece il francese stoppa regolarmente con la spalla.

Al 31' manca un giallo evidente a Maldini che falcia da tergo Carlos Augusto. Tutto ok sul vantaggio del Monza e pure sul pari di Dumfries. Dumfries, sempre lui, chiede un rigore per un corpo a corpo con Bondo: Pairetto vede invece fallo del neerlandese.

Nel finale, fischio anticipato per un fallo su Mota Carvalho che strozza un vantaggio per il Monza (Pessina). "Errore già visto con Serra (Milan-Spezia) e con altra dinamica, sempre in Monza-Inter, due anni fa (gol di Acerbi annullato)", ricorda la rosea. A dire il vero, però, al momento del fischio la palla è molto vicino a Dimarco.